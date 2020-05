أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، أن سلاح الدفاع الجوي التباع للجيش استهدف طائرة مسيرة تركية بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” وسقطت بالعجيلات.

The post الجيش يسقط طائرة مسيرة تركية بالعجيلات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24