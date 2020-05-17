العباني: تركيا وقطر تعملان على توطين الإرهابيين في ليبيا بمساعدة تنظيم الإخوان

ليبيا – قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب إن عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي منذ 6 أعوام كانت لمحاربة الإرهاب المدعوم دولياً خاصةً من قبل دولتي تركيا وقطر.

العباني أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تركيا وقطر تتزعمان الإرهاب الدولي وخاصة في ليبيا حيث حاولتا توطين الإرهابيين في هذا البلد عبر تنظيم الإخوان.

وأشار إلى أن تركيا التي وصفها بـ” المعتدية” ساعدت التنظيمات الإرهابية وبينها تنظيم الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة الليبية وقامت بتزويد مليشيا حكومة الوفاق بالطيران المسير والمرتزقة.

واختتم قائلاً :” زاد الأمر إلى أن أصبحت تركيا تتدخل بشكل فج ومباشر في أمور ليبيا وتنفذ مخطط رئيسها أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية المزعومة على أراضينا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية