عقوب يطالب بضرورة متابعة المواطنين العائدين من تركيا عبر كافة المنافذ

ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب ضرور توخي الحيطة والحذر لكافة الكوادر الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة المواطنين العائدين من تركيا عبر المنافذ البرية والجوية .

وزير الصحة دعا بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة كافة اللجان الاستشارية الطبية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية على كافة المواطنين الليبين الذين قد تم حجرهم في فندق (Pullman Istanbul Hotel) بتركيا والعائدين على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية في الـ 5 من مايو الجاري والمتواجدين بمراكز الحجر الصحي وأخذ مسحات الأنف لإجراء فحص “PCR” تأكيدي.

وحث المواطنين الى المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الموقف الصحي في ليبيا.

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