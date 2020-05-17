«المرصد السوري» يكشف حقيقة مزاعم «الإخوان» حول نقل روسيا مقاتلين من «دير الزور» إلى ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا من المقاتلين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا إلى جانب «حكومة السراج» ضد الجيش الوطني الليبي»، واصلت الارتفاع.

ووثق المرصد مقتل 11 مقاتل بينهم طفل دون سن الـ18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتل بينهم 17 طفل دون سن الـ18.

وقال بيان صادر عن المرصد: “القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، ووفقاً لمصادرنا فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا”.

ونفى المرصد، صحة ما تقوم بترويجه أبواق الإخوان الموالين لمليشيات السراج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل روسيا لمقاتلين من أبناء دير الزور للقتال في ليبيا، قائلا: “مصادرنا أكدت أن إحدى الصور المنتشرة على أنها لمقاتلين من دير الزور نقلتهم روسيا إلى ليبيا، تعود لمقاتل في صفوف «قسد» كان قد قضى بمعارك ضد تنظيم داعش بمدينة الرقة خلال وقت سابق، كما أن روسيا تسعى لتشكيل قوات تضم فصائل “التسوية والمصالحة” وآخرين موالين لها، كي تحل تلك القوات محل القوات الإيرانية داخل الأراضي السورية”.

وأشار إلى أن عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا تتواصل، إذ رصد المرصد السوري وصول دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم لتدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلين كانوا سابقاً في صفوف تنظيم داعش، قبل أن ينتسبوا بوقت لاحق إلى فصائل “الجيش السوري الحر”، في عملية اعتيادية حيث يتواجد الكثير من المقاتلين السابقين في التنظيم ممن باتوا في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة.

وبذلك بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8950 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

يشار إلى أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 150 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة “السلطان مراد”، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.