أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، الأحد، مقتل 11 من المرتزقة السوريين في ليبيا، بينهم طفل دون سن الـ18، وذلك خلال المعارك في عدة محاور بطرابلس، مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 298 قتيلا بينهم 17 طفل دون سن الـ 18.

The post المرصد السوري: مقتل 11 مرتزقا سوريا في ليبيا وارتفاع الحصيلة إلى 298 قتيلا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24