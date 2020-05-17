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القماطي: فرنسا و اليونان لن تجرؤ على الصدام العسكري مع النظام التركي بسبب عملية ايرني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس حزب التغيير المبعوث الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدول المغرب العربي جمعة القماطي أنه يمكن لدولة تركيا رفض عملية إيريني بالاستناد على أنها عملية أحادية لم تقرها الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة وأن فرنسا واليونان قامتا بتمريرها من خلال الاتحاد الأوروبي دون تأييد واضح وقوي من بقية دول الاتحاد.

القماطي أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن تركيا دولة مهمة في حلف الناتو وتملك قوة عسكرية كبيرة منها أسطول بحري.

ونوّه إلى أن تركيا تستطيع حماية سفنها ولن تجرؤ فرنسا أو اليونان على الصدام العسكري مع النظام التركي خاصة أنهم كذلك أعضاء في نفس الحلف كما صرح.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الرأس الكبير للغشم وللكذب بلا حشم ورأس هذا المعتوه رأسه من الحجم المآهول واريدك ان تفهم قصدي علي طول فهذا المهبول يعمل للسراج مرسول ودائما يرجع خائب وليس مسرور وخيراً ان يترك السياسه ويبع له فول

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  • انت حمار ياحمار الناتو ماتوا سريريا كما قالت فرنسا والعملية ايرنى تابعة للاتحاد الاوربى وظز فى الناتو ولا تستطيع تركيا ان تواجه فرنسا الدولة النووية الكبرى والتى ستستوقف اى سفينة تركية وتحجزها فليس تركيا بما تتوهم ياميبون من قوة فمصر مثلا القوةالبحرية االسادسة عالميا بعد الدول الكبرى رغم انف اردوغان لو انضمت لها اليونان وفرنسا انسى ياحمار فاردوغان يتم جره للمصيدة على طريقة صدام والنهاية طبعا معروفة فهو اصبح كارت محروق لدى اسياده الامريكان رائحته الارهابية فاحت

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  • نصيحة اتقي الله وفكك من السياسة لانك ما تعرف شي عنها وبر صلي ركعتين بالك ينفعوك قبل ما يقمطوك وللدود يطعموك

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  • مش هادا القماطي اللي قلعولو ….وصوروه.. ورموه ع طريق زمانات… ياودي تحشم ودس روحك..رانا عارفين شنو دارولك..لكن سترة الله باقية,,داير روحك تريس.. وتعافر في التريس وسيدك حفتر….هههههههههههه

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