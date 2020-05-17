اخبار ليبيا الان

خارجية الوفاق: عملية إيرني الأوروبية منحازة لطرف وتضيق على حكومة الوفاق

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أنه منذ إعلان الاتحاد الأوروبي لعملية ايريني وحكومتهم تؤكد أنها عملية ستفشل وأنها انحياز لطرف وتضييق على حكومة الوفاق التي يعترفون بها على حد زعمه.

القبلاوي إدعى في تصريحات لموقع “عربي21” القطري أن نتائج هذه التحركات الدبلوماسية الرسمية بدأت تتحقق بالفعل فقبل أيام أعلنت مالطا انسحابها من هذه العملية وإيطاليا أكدت أنها في فترة قيادتها ستلبي كل الشروط التي طلبتها حكومة الوفاق حسب قوله.

واختتم قائلاً : “بالتالي فعلى الاتحاد الأوروبي ألا يخرق قرارات مجلس الأمن بادعائه أنه يريد تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأن هكذا عملية تريد قراراً خاصاً بها وتريد تشاوراً تاماً مع حكومة الوفاق وهو ما أكده القرار رقم 2292 لسنة 2016 وأورده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة” حسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • خيرك دايخ يامحمد سفاله او محمد نذاله لا يوجد شئ اسمه حكومة الوفاق فيه مجموعه من السراق وشذاذ الافاق فيه مجموعه من العملاء سجلاتهم مليانه قضايا شذوذ وبغاء جندهم ليّون لأن ملفاتهم حافله بما سبق ذكره وهذه الفئه من من الناس من الساهل تجنيدها ضد بلادها لأنهم فاقدي الشرف وفاقد الشرف ماعاد يهمه ما يدير يخون بلاده يحارب جيشها شتي أنواع الفساد قادر علي ان يقوم بها لانهم مدنسي الشرف ومن يدنس شرفه يكره محيطه ويحاول ان ينتمي الي محيط آخر ولا يتسني له الانتماء الي محيط آخر إلا في صورة ان يكون احد عملاءهم

    رد