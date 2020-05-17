انطلاق المرحلة الأولى للمسح الطبي للكشف عن كورونا

تنطلق اليوم الأحد المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا في بلديات سوق الجمعة، عين زارة، أبوسليم .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض حدد خلال اجتماع ضم المكاتب الصحية ببلديات سوق الجمعة، عين زارة، أبوسليم الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبين المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المرحلة الأولى تستهدف مراكز إيواء النازحين، المحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه، المخابز، محطات الوقود، القصابين، فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.