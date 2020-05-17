البعثة الأممية تقدم تجهيزات لمكتب الإعلام الأمني بداخلية الوفاق

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقديم التجهيزات اللازمة لمكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون والدولي بوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن قام السبت بزيارة تفقدية لمكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون والدولي للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالمكتب والتي قدمتها بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا ضمن الاتفاقية بين اللجنة المركزية والمشروع الإنمائي ببعثة الأمم والمتحدة.

واطلع وكيل الوزارة على سير العمل داخل المكتب وناقش الخطط التدريبية التي كانت موضوعة في مجال تدريب الكوادر الإعلامية والتي توقفت جراء جائحة كورونا.