الملف الليبي يجمع “صالح” بوزير الخارجية المالطي

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو وسفيرها لدى ليبيا تشارلز صليبا الوضع الراهن في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب فإن عقيلة بحث مع المسؤولين الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها التدخل التركي في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المسؤولين المالطيين عبرا عن رفضهما الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى رفضهما التدخلات التركية في المنطقة.

يشار إلى أن مالطا، كانت قد أعلنت قبل أسبوع انسحابها من عملية إيريني التي تقوم بها الدول الأوروبية لمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، على خلفية مطالبات لها بفتح موانئها أمام المهاجرين.

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