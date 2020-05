أعلن ما يمسى بالمرصد السوري، الأحد، مقتل 11 مقاتلا من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، بينهم طفل دون سن الـ18 وذلك خلال القتال في عدة محاور بطرابلس، مؤكدة ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 298 قتيلا بينهم 17 طفل دون سن الـ 18.

وأوضح المرصد في بيان له، أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، وتم قتلهم خلال الاشتباكات على محور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأكد المرصد، استمرار عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصلت دفعات جديدة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم لتدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلين كانوا سابقاً في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل أن ينتسبوا بوقت لاحق إلى قوات الوفاق.

وأشار المرصد إلى ارتفاع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 8950 “مرتزقا” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

The post المرصد السوري: ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا لـ8950 مرتزقا و298 قتيلا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24