لجنة الأزمة لمجابهة كورونا بمصراته تعلن نتائج فحص ثلاث عينات

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أكد أمس السبت أن المسحات التي تم سحبها وعددها 3 مسحات كانت نتائج تحليلها سالبه ويقوم الفريق بالمتابعة مع جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور.

وأكدت اللجنة في إيجازها اليومي أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف عن حالة واحدة غادرت المركز بصحة جيدة ولا تعاني أعراض فيروس كورونا كما أن مركز شهداء المقاصبه للكشف المبكر قام بالكشف عن حالة واحدة غادرت المركز بصحة جيدة ولا تعاني أعراض كورونا.

وأشارت اللجنة إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يستقبل أي حالات أمس السبت وكذلك مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراته الطبي.