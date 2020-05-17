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العباني: تركيا وقطر تتزعمان الإرهاب الدولي وحاولتا توطينه في ليبيا عبر الإخوان

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد عامر العباني عضو مجلس النواب إن عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي منذ 6 أعوام كانت لمحاربة الإرهاب المدعوم دولياً خاصةً من قبل دولتي تركيا وقطر.

وأضاف «العباني»، في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تركيا وقطر تتزعمان الإرهاب الدولي وخاصة في ليبيا حيث حاولتا توطين الإرهابيين في هذا البلد عبر تنظيم الإخوان.

وأشار إلى أن تركيا التي وصفها بـ” المعتدية” ساعدت التنظيمات الإرهابية وبينها تنظيم الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة الليبية وقامت بتزويد مليشيا حكومة الوفاق بالطيران المسير والمرتزقة.

واختتم قائلاً :” زاد الأمر إلى أن أصبحت تركيا تتدخل بشكل فج ومباشر في أمور ليبيا وتنفذ مخطط رئيسها أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية المزعومة على أراضينا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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