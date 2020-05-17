آمر المنطقة العسكرية يتفقد مركز سبها الطبي

قام آمر منطقة سبها العسكرية العميد عبدالقادر النعاس بزيارة لمركز سبها الطبي ومركزي العزل الصحي وعيادة الرصد والاستجابة للوقوف على استعدادات مركز سبها الطبي في مواجهة وباء كورونا.

وجاءت الزيارة للاطلاع على جاهزية العيادة والاستعدادات لمواجهة جائحة كورونا، حيث التقى النعاس خلال جولته عددا من المترددين على مركز سبها الطبي واستمع لملاحظاتهم بخصوص الخدمات الطبية داخل أقسام المركز إضافة إلى عقد اجتماع مع إدارة المركز لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي يواجهها لاسيما الأمنية منها.

يشار إلى أن قسم العناية الفائقة بمركز العزل الصحيفي سبها كان قد افتتح قبل أسبوعين بسعة سريرية تصل إلى 60 سريرا مزودة بأجهزة شفط وأجهزة تنفس صناعي ومنها 10 أسرة عناية فائقة، فيما التحق بالمركز 50 متطوعا للعمل بالمركز بقسمي الإيواء والعناية الفائقة إضافة الى إشراف مباشر من خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية ليكون وفقا للمواصفات العالمية المعمول بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية