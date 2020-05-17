العلواني: الجيش حصل على الدعم الكامل من كافة شباب وقبائل ليبيا

أكد الخبير العسكري، العميد شرف الدين العلواني، أن الجيش الليبي منذ «ثورة الكرامة» حقق ملحمة تاريخية، وانتصر على قوى الشر والظلم والإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر.

وقال العلواني في تصريحات له ببوابة «العين الإخبارية»: “إن تركيا كانت تسعى لزعزعة الاستقرار على الحدود الغربية لمصر من خلال دعم الإرهابيين في درنة، وهو ما أفشله الجيش الليبي حيث تكللت تلك الجهود بالقبض على الإرهابي الخائن هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مصر مؤخراً”.

وأضاف “الجيش الليبي أعاد تنظيم أركان القوات المسلحة لتستوعب المجندين الجدد وأنشأ مراكز التدريب والكليات العسكرية وشّكل هيئات وإدارات التسليح والإمداد والتموين ومختلف الأسلحة”.

وتابع “الجيش الليبي الذي تكونت نواته الحديثة بـ«ثورة الكرامة» حصل على الدعم الكامل من كافة شباب وقبائل ليبيا”.