انتهاء الحجر الصحي لـ150 شخصا عائدا من مصر

أعلنت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء أن الحالة الصحية ممتازة لـ150 شخصا بعد حجرهم في فندق الثريا إثر عودتهم من القاهرة.

وأشارت الإدارة، أمس السبت إلى إجراء «كشف نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ونوهت إلى أن «الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد».

في سياق غير بعيد، استقبل مطار الأبرق الدولي على مدى يومين رحلات العالقين القادمة من تونس، حيث كان في استقبالهم فريق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية الأبرق. كما حضرت الاستقبال اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر، حيث تم أخذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لفحص جميع المسافرين، وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا