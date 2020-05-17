سلاح الجو يدمر عربة “غراد” تابعة لقوات الوفاق في العقربية قرب الجميل

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة وجه فجر اليوم الأحد ضربات لأهداف في منطقة العقربية جنوب مدينة الجميل.

وأكد المصدر أن ضربة جوية استهدفت عربة غراد ” قاذفة صواريخ ” مما أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها.

وكانت القوات المسلحة تمكنت من إصابة أهداف استراتيجية لعناصر قوات الوفاق في طرابلس وتدميرها، حيث استهدفت نقطة تجمع ومصادر نيران في مقر الأرصاد بالكريمية.

وأصابت القوات المسلحة أيضًا مخازن أسلحة “هناقر” في غابة النصر، إضافة إلى مخزن للذخائر بجوار مزرعة علي الكيلاني في مشروع السواني .

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