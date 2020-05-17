136 طن إمدادات طبية من «الصحة العالمية» إلى ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارسال أكثر من 136 طنًا من مجموعات طبية أساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت المنظمة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «المواد التي جرى توزيعها تشمل مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك المجموعات العلاجية لتدبيرالأمراض المزمنة غير المعدية و التي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص لمدة 3 أشهر».

أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف: «ما زال الشعب الليبي يتحمل العبء الأكبر نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من النداءات لوقف إطلاق النار، فإن الصراع مازال مستمراً».

وذكر البيان أن «الانقطاعات في شبكات الكهرباء والمياه تسببت في تعطيل خدمات الرعاية الصحية وزيادة خطر إنتشار الأوبئة في غرب البلاد»، ونوه إلى أن «سكان جنوب البلاد لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على خدمات الرعاية الصحية». ونوه إلى أن «سكان شرق ليبيا صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الأساسية من مرافق الرعاية الصحية العامة».

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