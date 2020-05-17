صحة الوفاق تسلم مركز البحوث الحيوية ومستشفى طرابلس المركزي أجهزة للكشف عن فيروس كورونا

ليبيا – سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مركز بحوث التقنيات الحيوية ومستشفى طرابلس المركزي أجهزة GeneXpert المستخدمة لإجراء فحص Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2 المعتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص لفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة بيّنت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية أيضاً تسلما أجهزة GeneXpert بعد توريد ثلاثة عشر جهازًا الأسبوع الماضي.

وتجرى آلية الفحص الجديدة بجمع العينة البيولوجية للمريض من خلال أخذ مسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وتوضع بعد ذلك في جهاز GeneXpert، الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا خلال 45 دقيقة.

وحول تسليم أجهزة GeneXpert لعدد من المراكز المتخصصة وأقسام المستشفيات قال مدير مكتب الوكيل العام السيد «محمود بن محمود» إن هذه الأجهزة ستستخدم لإجراء المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس كورونا المستجد الذي سيحدد نسبة انتشار الوباء في ليبيا إذ ستكون نتائج المسح بمثابة مؤشر ودليل علمي يمكن الاستناد عليه في تخفيف أو تشديد الإجراءات الاحترازية.

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