قال عضو مجلس النواب ، محمد العباني الأحد، إن تركيا وقطر يتزعمان الإرهاب الدولي وخاصة في ليبيا، حيث حاولتا توطين الإرهابيين في ليبيا عبر تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار العباني في تصريحات صحفية، إلى إن قوات الجيش تحارب الإرهاب المدعوم دوليا من قبل دولتي تركيا وقطر، لافتا إلى أن تركيا قامت بتزويد مليشيا حكومة الوفاق غير المعتمدة بالطيران المسير والمرتزقة.

وأضاف العباني، أن تركيا أصبحت تتدخل بشكل فج ومباشر في أمور ليبيا وتنفذ مخطط رئيسها أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية المزعومة على الأراضي الليبية.

The post العباني: تركيا وقطر يتزعمان الإرهاب في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24