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ظهر في صور أسر الطيار “الجقم”..تصفية المليشياوي “طارق سويسي” من قبل مسلحين في الزاوية

ظهر في صور أسر الطيار “الجقم”..تصفية المليشياوي “طارق سويسي” من قبل مسلحين في الزاوية

17 مايو، 2020

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مسلحين من الزاوية قاموا بتصفية المليشياوي طارق سويسي أثناء تواجده بمنزله في مدينة الزاوية بعدد ” 6 ” إطلاقات على مستوى الصدر والرأس فجر الأحد.

وأضاف المصدر أن سويسي من مواليد 9 أبريل 1989 ومن سكان طريق الزهراء الواقع بين جزيرة العريوي ومنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية، وهو أحد القيادات المليشياوية.

وذكر المصدر أن سويسي مقرب جدا من القيادي المليشياوي محمد سالم بحرون الشهير بـ “الفار” والتابع لمليشيا “قوة الإسناد الأولى ” في مدينة الزاوية.

وأكد المصدر أن المغدور لديه سجل من العمليات الإجرامية من خطف وقتل وأخرى غير مشروعة من تهريب واتجار بالبشر عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن سويسي مهرب وقود ولديه محطة وقود خاصة به في طريق الزهرة بالقرب من جزيرة العريوي في مدينة الزاوية.

وأفاد أنه شارك في العملية الانقلابية “فجر ليبيا” خلال العام 2014 ومن ضمن غرفه ثوار ليبيا والتي تأسست في أواخر العام 2013.

وذكر المصدر أن سويسي التحق بصفوف اقوات الوفاق منذ أبريل 2019 وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس منذ التحاقه.

وأوضح المصدر أن سويسي أحد أفراد العصابة والتي خانت كتيبة 107 ببوابة الـ 27 في أبريل الماضي وكان حينها يرافق القيادي المليشياوي طارق الهنقاري أثناء قراءة ” بيان ” ليله الخيانه في بوابه ال27 بالطريق الساحلي الممتد بين طرابلس والزاوية غربا.

وأكد المصدر أن سويسي ظهر بجانب كابتن طيار اللواء عامر الجقم العرفي بعد أن أسقطت طائرتة أثناء تنفيذه مهام قتالية مساء السبت 7 ديسمبر 2019 .

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