السفير الألماني: تبادلت وجهات النظر مع رئيس «النواب»

تلقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مكالمة هاتفية من سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، تناولا خلالها تطورات الأوضاع.

وقال أوفتشا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مكالمة هاتفية بناءة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث تبادلنا وجهات النظر حول التطورات السياسية الحالية”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، قد تلقى نهاية الشهر الماضي، اتصالا هاتفيا، من سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فإن السفير الألماني أوفتشا أكد دعم بلاده المستمر لاستقرار ليبيا والحاجة لتوحيد الجهود لمكافحة وباء كورونا.

وقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، شكر المجلس العميق للمساعدات التي قدمتها الحكومة الألمانية إلى ليبيا لمكافحة وباء كورونا (كوفيد 19)، والدعم المستمر للبلديات لتطوير خدماتها، مؤكدا أن ذلك محل تقدير كبير من الشعب الليبي.