جبريل: تدخل تركيا في ليبيا محاولة يائسة لإنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي

قال الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل، إن تركيا وقطر كانتا أكبر داعمتين للإرهاب في شرقي البلاد وتدخلهما الآن كمحاولة يائسة لإنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي في معقله الأخير قبل القضاء عليه نهائيا.

وشدد جبريل، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش والاعتراف بجهوده في القضاء على الإرهاب وعدم مساواة الضباط النظاميين بالمطلوبين دوليا والمصنفين على قوائم الإرهاب الذين يدعمون حكومة الوفاق غير المعتمدة.

