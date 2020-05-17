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جبريل: تدخل تركيا في ليبيا محاولة يائسة لإنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل، إن تركيا وقطر كانتا أكبر داعمتين للإرهاب في شرقي البلاد وتدخلهما الآن كمحاولة يائسة لإنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي في معقله الأخير قبل القضاء عليه نهائيا.

وشدد جبريل، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش والاعتراف بجهوده في القضاء على الإرهاب وعدم مساواة الضباط النظاميين بالمطلوبين دوليا والمصنفين على قوائم الإرهاب الذين يدعمون حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • تركيا وقطر سبب هلاك الخوان فى كل مكان فهما مثل تاجر مخدرات يبيع لهم الهروين ليعيشوا اوهام لفترة قصيرة وبعدها هلاك لهم كما فى مصر والسودان واليوم فى ليبيا وغدا فى تونس فمصيرهم معلوم مقدما نتيجة اطماعهم الاكبر من حجمهم فهم مثل نملة تريد ان تبتلع فيل وهذا مستحيل

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