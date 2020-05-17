الإصابة 65 بكورونا تهز جسماً سياسياً في ليبيا.. 218 تتبعت خيوط الكارثة

إصابة جديدة بوباء كورونا في ليبيا، الى هنا يبدو الخبر طبيعيا ومتوقعا، لكن الغريب وغير المنطقي كيف حصلت هذه الإصابة بالتحديد؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ وألم يكن بالإمكان تلافيها؟

218 حصلت على تفاصيل قصة هذه الإصابة، وترويها لكم كما هي بالوقائع والأحداث والأسماء والتواريخ، واضعة إياها برسم الرأي العام والأجهزة المعنية.

وبحسب معلومات خاصة بـ 218 فإن المصاب بكورونا هو من عائلة فراس الوحشي، الذي قتل خلال مشاركته في هجوم قوات الوفاق على قاعدة الوطية في الخامس من مايو الجاري، وعائلة الوحشي هي إحدى العائلات التي عادت من تركيا إلى مطار مصراتة، بإشراف ومتابعة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

واستنادا، إلى البيانين الصادرين عن القنصل العام في تركيا ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة في بلدية مصراتة، فإن المشري أخذ على عاتقه مسؤولية عودة أسرة الوحشي من إسطنبول من دون إجراء فحص PCR على أن تجريه عند وصولها إلى مطار مصراتة، لكن الذي حدث أن العائلة غادرت المطار مباشرة إلى منزلها، واكتفى المعنيون بالتحفظ على الجوازات بعد أخذ مسحة من أفرادها لإجراء الاختبار.

ولاحقا صدر بيان يفيد بوصول تسعة مواطنين من تركيا إلى مصراتة من دون إجراء الـPCR لهم والاكتفاء بأخذ مسحة منهم لإجراء اختبار الإصابة وتسليمهم لذويهم مع التحفظ على جوازاتهم، وهو ما اعتبره يومها رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة في بلدية مصراتة مخالفا للإجراءات المتبعة بعودة العالقين، واستهتارا بصحة المواطنين وسلامتهم.

وبعد مرور أكثر من 10 أيام على هذه الحادثة، وتحديدا السبت في 16 مايو أصدرت إدارة الطوارئ الصحية في وزارة صحة الوفاق، تنبيها للمواطنين الذين عادوا إلى ليبيا في الخامس من مايو بسرعة التوجه إلى مجمع عيادات الدهماني لإجراء فحص الـ PCR فيما ذكر مجمع زاوية الدهماني أنه كشف على الشخص المصاب يوم الخميس أي بعد عشرة أيام من عودته من تركيا وهو يعاني من أعراض بسيطة وحالته مستقرة.

هذه الحادثة، المرشحة للتفاعل، دفعت بالأطراف السياسية في حكومة الوفاق، كما علمت 218 من مصادر موثوقة، لأن تحاول بكل ثقلها الضغط على اللجنة العليا لمكافحة الوباء، لتسسيس الحادثة وإخراجها من أبعادها الصحية والوطنية الشاملة، فيما يسعى وكيل وزارة الصحة محمد هيثم لتلميع صورته على حساب الأطباء وجهودهم وتعبهم، في ظل أسوأ كارثة وبائية تواجه الحياة الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية