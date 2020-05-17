توجه اليوم الأحد 9 أطباء ليبيين إلى إيطاليا لتقديم المساعدة الطبية في مجابهة جائحة كورونا، حيث تعتبر إيطاليا من أكثر البلدان تضررا من انتشار كوفيد – 19 في العالم.

وبين المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن هذه الخطوة تهدف لتقديم المساعدة الطبية للدولة الإيطالية فضلا عن اكتساب الأطباء الليبيين الخبرة العملية في التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وأشار المركز إلى أن الأطباء سيمكثون في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.