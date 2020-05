أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الأحد، سفر 9 أطباء ليبيين إلى إيطاليا لتقديم المساعدة الطبية لها في مجابهة كورونا واكتساب الخبرة في التعامل مع الفيروس.

وقال النجار، في بيان له، إن الأطباء سيمكثون في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكتسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.

