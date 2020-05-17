إكتشف 10 معلومات عن الميلشياوي طارق سويسي الذي تمت تصفيته بالزاوية

) هو طارق رمضان سويسي القبايلي من مواليد 9 أبريل 1989

2) يقطن في منطقة طريق الزهراء الواقع بين جزيرة العريوي ومنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية .

3) ليس له تكوين عسكري ولكنه برز كأحد القياديات الميلشياوية بمدينة الزاوية وكأحد المقربين من من الإرهابي محمد سالم بحرون الشهير بـ “الفار” والتابع لـما تسمى قوة الإسناد الأولي – الزاوية والتي تنتمي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

4) إنتمى الى غرفة ثوار ليبيا التي أسسها أبوعبيدة الزاوي في العام 2011 بقرار من المؤتمر الوطني العام وبدعم مالي سخي أقره نوري بوسهمين يقدر ب800 مليون دينار

5) كان من أبرز القياديين في منظومة فجر ليبيا الإنقلابية في العام 2014

6) سبق له أن تورط في جزائم قتل ونهب وسلب وتهريب البشر عن طريق مراكب الموت

7) عرف عنه أنه من أبرز مهربي الوقود ولديه محطة وقود خاصة به في طريق الزهرة بالقرب من جزيرة العريوي في مدينة الزاوية.

8) التحق بصفوف الميلشيات التابعة للوفاق منذ أبريل 2019 وخاض مواجهات ضد قوات الجيش الوطني في محاور جنوب طرابلس منذ إلتحاقه، وكان من أبرز الداعمين للتدخل التزكي

9) ظهر بجانب الأسير كابتن طيار اللواء عامر الجقم العرفي) بعد أن أسقطت طائرتة أثناء تنفيذه مهام قتالية مساء السبت 7 ديسمبر الماضي

10) تمت تصفيته فجر الأحد 17 مايو 2020 عندما كان بمنزله في مدينة الزاوية ، ولفظ أنفاسه الأخيره بعد أن تعرض لستة إطلاقات نارية في الرأس والصدر