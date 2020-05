الأرصاد: طقس متفاوت على المناطق الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متفاوت على المناطق الليبية اليوم الأحد، على أن يكون معتدل الحرارة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى طرابلس وكذلك أقصى الساحل الشرقي، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا.

كما توقع المركز أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من غد الإثنين على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر

وعلى رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر.

والرياح شمالية غربية معتدلة على الساحل الممتد من رأس اجدير حتى طرابلس، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية اليوم على الساحل الممتد من القربولي حتى سرت، معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وجنوبية على أغلب مناطق الدواخل وتتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية على جميع المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 31 و35 درجة على الساحل الممتد من رأس اجدير حتى طرابلس، وبين 36 و42 درجة على باقي المناطق، وتسجل انخفاضًا بداية من الغد على جميع المناطق، لتتراوح يوم الثلاثاء بين 23 و28 درجة.

أما على الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده، ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة بين 35 و41 درجة، ولا تتجاوز 30 درجة على طبرق.

بينما على الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة، ستكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول غدا على غدامس إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة، وتسجل انخفاضا غدا الاثنين على غدامس.

وعلى الكفرة- السرير- تازربو ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة التي تتكاثر اليوم على المناطق الواقعة شمال مدينة الكفرة. والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 38 و41 درجة.

