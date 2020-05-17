بالصور.. صيانة محطة كهرباء جنوب طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن الفنيين والعمال «بذلوا جهودًا مضنية من أجل صيانة منظومة الدوائر للوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس والتي تعتبر من الدوائر المهمة لتشغيل الوحدة».

ونوهت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد، إلى أن أفراد الصيانة فكوا صندوق التروس ومعاينة الأضرار الموجودة في صندوق التروس.

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ويوم الجمعة طمأنت الشركة العامة للكهرباء المواطنين، بأنه تم تغذية جزء كبير من الأحمال، متوقعة أن يكتمل البناء وتعود الشبكة إلى سابق عهدها غدا الإثنين، وفق بيان للشركة أشار إلى أن الشبكة الكهربائية ما زالت في طور البناء، لذلك «تأمل من المواطنين تشغيل 50% فقط من المعدات الكهربائية داخل كل منزل حتى يستطيع جنود الكهرباء اكتمال بناء الشبكة».

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