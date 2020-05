الصحة العالمية تتصدق على ليبيا بأكثر من 136 طنا من المواد الطبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إرسال أكثر من 136 طنًا من الصدقات الطبية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الصدقات التي جرى توزيعها تشمل مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك المجموعات العلاجية لتدبيرالأمراض المزمنة غير المعدية والتي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص لمدة 3 أشهر.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، إن الشعب الليبي مازال يتحمل العبء الأكبر نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من النداءات لوقف إطلاق النار، فإن الصراع مازال مستمرا.

وبحسب البيان، أكدت المنظمة أن الانقطاعات في شبكات الكهرباء والمياه تسببت في تعطيل خدمات الرعاية الصحية وزيادة خطر إنتشار الأوبئة في غرب البلاد، لافتة إلى أن سكان جنوب البلاد لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على خدمات الرعاية الصحية، بينما سكان شرق ليبيا لديهم صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الأساسية من مرافق الرعاية الصحية العامة.

