عقوب يطالب بمتابعة المواطنين العائدين من تركيا

طالب وزير الصحة سعد عقوب بمتابعة المواطنين العائدين من تركيا عبر المنافذ البرية والجوية، وضرورة توخي الحيطة والحذر لكافة الكوادر الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا وزير الصحة كافة اللجان الاستشارية الطبية وفرق الرصد والتقصي بالبلديات إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية على كافة المواطنين الذين تم حجرهم في فندق بولمان إسطنبول بتركيا، والعائدين على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية في الخامس من مايو الجاري والموجودين بمراكز الحجر الصحي، وأخذ مسحات الأنف لإجراء فحص ال(بي سي آر) لهم.

كما دعا وزير الصحة المواطنين إلى المزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة الموقف الصحي في ليبيا.

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