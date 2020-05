هيئة السلامة الوطنية تتهم الوفاق بالتعامل مع موظفيها وكأنهم مرتزقة وليسوا ليبيين

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، الأحد، أن الفرق العاملة بالمحرقة بطرابلس غادرت مقراتها، موضحة أن جنازة موظفيها الذين توفوا أثناء إطفاء الحرائق جراء القصف على المبيت الجامعي بمنطقة الفرناج، لم يحضرها أحد من المسئولين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن موظفيها لم ينظر لهم وكأنهم مرتزقة وليسوا ليبين لديهم عائلات وأطفال، لافتة إلى أن حكومة الوفاق غير المعتمدة لم تنظر إلى عائلاتهم، بل تخصم من مرتباتهم، مؤكدة أنهم محرومون من مستحقاتهم من علاوات وترقيات وتسويات وظيفية ومالية، مؤكدة ان الهيئة ليس لها ميزانية منذ 4 سنوات.

