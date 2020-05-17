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تركيا : لاسقوط لقتلى .. ووجودنا في ليبيا تلبية لدعوة الوفاق

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا
وقال أكار في مقابلة تلفزيونية إن “القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم وتلبية دعوة حكومة الوفاق” مؤكدا وجود قواته في ليبيا وأن دورها يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.

يشار إلى أن ملف الأزمة الليبية تصدّر جولة من المباحثات السياسية لمصر مع مالطا وإسبانيا في اليومين الماضيين قادها بشكل منفصل وزير الخارجية المصري سامح شكري ومساعده للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي عبر خاصية الفيديو كونفرنس، والتي أكد خلالها الجانب المصري على ثوابت موقفه من الأزمة في ليبيا وخاصة الدور التركي السلبي الداعم “للميليشيات في ليبيا”، حسب وصف بيان الخارجية المصرية التي اعتبرت تصرفات تركيا بالاستمرار بنقل العسكريين والمقاتلين إلى ليبيا يهدد الأمن في المنطقة وينسف مخرجات مؤتمر برلين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اكار الحمار كذاب اشر مثل المعتوه اردوغان فهو ينكر وجود قتلى واصابات عكس الحقائق الثابتة حيث تم اعتقال صحفيين كشفوا اسماء ضباط قتلى دفنوا سرا فى تركيا فهو مثل اللص الذى رأه السيد المسيح بعينيه يسرق ومع ذلك اقسم اللص انه لم يسرق فقال السيد المسيح صدق الله وكذبت عينى كما فى الحديث الشريف
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

    “رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسْرِقُ

    فَقَالَ لَهُ:” أَسَرَقْتَ” قَالَ :”كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
    فَقَالَ عِيسَى:” آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي”رواه البخاري

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