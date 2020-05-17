تركيا : لاسقوط لقتلى .. ووجودنا في ليبيا تلبية لدعوة الوفاق

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا

وقال أكار في مقابلة تلفزيونية إن “القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم وتلبية دعوة حكومة الوفاق” مؤكدا وجود قواته في ليبيا وأن دورها يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.

يشار إلى أن ملف الأزمة الليبية تصدّر جولة من المباحثات السياسية لمصر مع مالطا وإسبانيا في اليومين الماضيين قادها بشكل منفصل وزير الخارجية المصري سامح شكري ومساعده للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي عبر خاصية الفيديو كونفرنس، والتي أكد خلالها الجانب المصري على ثوابت موقفه من الأزمة في ليبيا وخاصة الدور التركي السلبي الداعم “للميليشيات في ليبيا”، حسب وصف بيان الخارجية المصرية التي اعتبرت تصرفات تركيا بالاستمرار بنقل العسكريين والمقاتلين إلى ليبيا يهدد الأمن في المنطقة وينسف مخرجات مؤتمر برلين.

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