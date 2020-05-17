“مشاكل توزيع” تعيق دائرة الكهرباء في المرج

توقفت صيانة دائرة المرج الثانية داخل محطة مراوة، بسبب عطل أصاب الدائرة ولم يجد من يصلحه من المهندسين بسبب قانون العمل الذي يمنعهم من العمل بدون منحهم شهادات تخويل كما قيل، فضلا عن نقص في المواد، وهذا ما يترتب عليه عدم الاستجابة لطلبات المواطنين.

وتأخذنا مشكلة توقف الصيانة إلى مشاكل أكبر، فالموظفون في دائرة توزيع كهرباء المرج لديهم مشاكل تعوق عملهم ويبحثون عمّن يذللها على رأسها التوصيلات غير الشرعية التي يقوم بها بعض المواطنين، مشكلة تقودنا لعدة مشاكل تتطلب العلاج السريع كي لا تتفاقم أكثر ويصعب معها الحل، خصوصا مع دخول فصل الصيف واقتراب ذروة الأحمال الصيفية والتي تتسبب بالكثير من الأضرار والخسائر في المزروعات والأنشطة التجارية.

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