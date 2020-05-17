«الصحة العالمية»: أرسلنا 136 طن إمدادات طبية لجميع أنحاء ليبيا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها أرسلت أكثر من 136 طنًا من المجموعات الطبية الأساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت المنظمة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن المواد التي جرى توزيعها تشمل مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك المجموعات العلاجية لتدبير الأمراض المزمنة غير المعدية و التي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص لمدة 3 أشهر”.

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف “ما زال الشعب الليبي يتحمل العبء الأكبر نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من النداءات لوقف إطلاق النار، فإن الصراع مازال مستمراً”.

وتابع البيان “الانقطاعات في شبكات الكهرباء والمياه تسببت في تعطيل خدمات الرعاية الصحية وزيادة خطر انتشار الأوبئة في غرب البلاد، حيث إن سكان جنوب البلاد لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على خدمات الرعاية الصحية”، مشيرا إلى أن سكان شرق ليبيا يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الأساسية من مرافق الرعاية الصحية العامة. وتسلمت مخازن مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، أمس السبت، شحنة أدوية عامة موردة من منظمة الصحة العالمية.