«الصحة العالمية»: أرسلنا 136 طن إمدادات طبية لجميع أنحاء ليبيا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها أرسلت أكثر من 136 طنًا من المجموعات الطبية الأساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت المنظمة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني: “إن المواد التي جرى توزيعها تشمل مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك المجموعات العلاجية لتدبير الأمراض المزمنة غير المعدية و التي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص لمدة 3 أشهر”.
وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف “ما زال الشعب الليبي يتحمل العبء الأكبر نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من النداءات لوقف إطلاق النار، فإن الصراع مازال مستمراً”.
وتابع البيان “الانقطاعات في شبكات الكهرباء والمياه تسببت في تعطيل خدمات الرعاية الصحية وزيادة خطر انتشار الأوبئة في غرب البلاد، حيث إن سكان جنوب البلاد لديهم إمكانية محدودة للغاية للحصول على خدمات الرعاية الصحية”، مشيرا إلى أن سكان شرق ليبيا يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الأساسية من مرافق الرعاية الصحية العامة. وتسلمت مخازن مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، أمس السبت، شحنة أدوية عامة موردة من منظمة الصحة العالمية.
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