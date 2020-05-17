المرصد السوري: قتلى المرتزقة في ليبيا يرتفع إلى 298

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عدد القتلى في ليبيا بلغ 298 مرتزقا، مشيرا إلى مكاتب لنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا عبر مطار إسطنبول بمغريات مالية

وافتتح المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان تقريره الأخير حول مستجدات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا برعاية مباشرة من الرئاسة التركية وحزب العدالة والتنمية، بالقول إن ما يقرب من 9000 مقاتل باتوا في ليبيا ونافيا صحة خبر إرسال روسيا مقاتلين من سوريا نحو ليبيا.

المرصد ذكر أن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا من المقاتلين السوريين في تزايد، فالرقم وصل إلى 298 مقاتلاً بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18.

ويمثل القتلى المرتزقة فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، وقد قتلوا خلال الاشتباكات في محاور صلاح الدين والرملة ومشروع الهضبة وشرق مصراتة.

كما نفى المرصد السوري من خلال مصادره في سوريا الأخبار التي تحدثت عن نقل روسيا لمقاتلين من أبناء دير الزور للقتال في ليبيا مؤكداً أن الصورة المنتشرة على أنها لمقاتلين من دير الزور نقلتهم روسيا إلى ليبيا، تعود لمقاتل في صفوف قسد كان قد قضى بمعارك ضد داعش في مدينة الرقة .

أما عن تعداد المرتزقة فقد بلغ بحسب آخر تقرير 8950 بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300 مجند.

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