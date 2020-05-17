عقيلة صالح يبحث مبادرته لإنهاء الأزمة مع مشائخ قبيلة الحاسة

المستشار عقيلة صالح يلتقي عدداً من مشايخ قبيلة الحاسة

المستشار عقيلة صالح يبحث مبادرته لإنهاء الأزمة فى ليبيا مع “قبيلة الحاسة”

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء السبت بمدينة القبة عضو مجلس النواب المنتصر الحاسي، وعدداً من مشايخ وأعيان قبيلة الحاسة.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فى إيجاز صحفى اليوم الأحد، فإن اللقاء تناول عدد من القضايا والموضوعات السياسية والاجتماعية في مقدمتها مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة في البلاد.

والتقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، مساء الخميس بمدينة القبة، شباب قبائل العبيدات، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي، الجمعة.

وأوضح البيان، أن عقيلة صالح ألقى كلمة خلال اللقاء أكد فيها على ما جاء في مبادرته لإنهاء الأزمة “الليبية” عبر تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلين عن أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة.

وأشار البيان، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الوفود التي تزور رئيس مجلس النواب خلال هذه الأيام واللقاءات التي تجمعه بعدد من الفعاليات الشبابية من كافة التركيبات الاجتماعية والقبائل والأكاديميين والمشايخ والأعيان حول المبادرة التي قدمها لإنهاء الأزمة.

وتمسك عقيلة صالح، بدور القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، مؤكدا أهمية دور شباب ليبيا في بناء المستقبل والتعويل على هذا الدور في بناء “ليبيا الجديدة”.

ودعا المستشار “عقيلة صالح” شباب قبائل العبيدات إلى التواصل مع شباب ليبيا كافةً من أجل تأسيس كيان شبابي فاعل يكون ممثل لهم لضمان مشاركة الشباب في بناء المستقبل.