سبها في ظل كورونا.. تسوق وحركة طبيعية

رغم إجراءات الحجر المنزلي وحظر التجول تشهد مدينة سبها حركة كبيرة من قبل المواطنين متجاوزين تلك الإجراءات.

ولم تمنع اجراءات الحظر المفروضة في مدينة سبها المواطنين من الخروج للتزود بحاجاتهم اليومية خلال هذه الأيام فحركة السوق وإن لم تكن كالمعتاد كالشهور الماضية فإنها تشهد حركة كثيفة نوعا ما.

ووجد عدد آخر من المواطنين ضالتهم في التوجه إلى المقاهي كل مساء متجاوزين كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

و بين من ألزمته جائحة كورونا وبين من تجاوز القوانين المفروضة الخاصة بحظر التجول حال يعيشه المواطن في مدينة سبها وهو أمر لم يعتده من قبل. ولكنه مؤشر خطير لاحتمالية الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية