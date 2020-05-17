شركة الكهرباء: دخول الوحدة الثالثة على الشبكة بقدرة 130 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن نجاحها في صيانة الوحدة الثالثة ودخولها ليلة أمس على الشبكة بقدرة 130 ميجاوات.

وبحسب بيان للشركة اليوم، قام مهندسو وفنيو محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية بإجراء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة على مدى ثلاثة أيام متتالية، وكللت هذه الجهود بالنجاح ودخول الوحدة ليلة أمس على الشبكة.

وأكدت الشركة أن المحطة تعملي حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية باستثناء الوحدة السادسة التي حددت بها أضرار نتيجة الإطفاء الذي وقع في شهر إبريل من العام الجاري، مشددا على أن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة التابعون للمحطة يعملون بشكل متواصل للحفاظ على استمرار تشغيل وصيانة هذه الوحدات.

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