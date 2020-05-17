طرابلس: وصول جهاز يظهر تحليل كورونا في 45 دقيقة “صور”

سلمت وزارة الصحة مركز بحوث التقنيات ومستشفى طرابلس المركزي أجهزة لإجراء الفحوصات المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص لفيروس كورونا المستجد.

وتسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية أيضاً جهاز جيني اسكبيرت عوضاً عن 13 جهازاً تم استلامها الأسبوع الماضي .

وتجري آلية الفحص بجمع العينات البيولوجية للمريض من خلال مسحة من الأنف يتم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار وبعدها توضع العينة في جهاز جيني اكسبريت الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بالفيروس خلال 45 دقيقة، ويحدد المسح نتائج الإصابات ويمكن الاعتماد عليه في تخفيف او تشديد الإجراءات ومعرفة نسبة انتشار المرض في البلاد من عدمها.

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