تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، شحنة من معدات الوقاية الشخصية، مقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشحنة تشمل محاليل ومطهرات للتعقيم، وأجهزة كشف حراري ومعدات رش تعقيمية، بالإضافة إلى أقنعة وجه وقائية، وبدل وقائية.

