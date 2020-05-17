خارجية الوفاق تحتج على بيانات البعثة الأممية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الاحد، استدعاء منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية وإبلاغه باحتجاجها الرسمي على البيانات الصادرة من البعثة “والتي تنسب أعمال القصف والقتل على العاصمة طرابلس للمجهول”.

وقالت خارجية الوفاق، “إنها تبدي استغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية والذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها”، داعية منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر انصافا وأن تشير بوضوح إلى مرتكبيها.