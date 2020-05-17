اخبار ليبيا الان

خارجية الوفاق تحتج على بيانات البعثة الأممية

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الاحد، استدعاء منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية وإبلاغه باحتجاجها الرسمي على البيانات الصادرة من البعثة “والتي تنسب أعمال القصف والقتل على العاصمة طرابلس للمجهول”. 

وقالت خارجية الوفاق، “إنها تبدي استغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية والذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها”، داعية منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر انصافا وأن تشير بوضوح إلى مرتكبيها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك