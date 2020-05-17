“النجار”: سفر 9 أطباء إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة كورونا واكتساب الخبرات

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الأحد، سفر 9 أطباء ليبيين إلى إيطاليا لتقديم المساعدة الطبية لها في مجابهة كورونا واكتساب الخبرة في التعامل مع الفيروس.

وقال “النجار”، في بيان له على الصفحة الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الأطباء سيمكثون في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكتسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أعلن أمس السبت، أنه تم عقد اجتماع مع عمداء بلديات سوق الجمعة وأبو سليم وعين زارة، لبحث آلية فحص المواطنين من فيروس كورونا وتذليل العقبات أمام فرق الرصد والتقصي بها.

وأوضح “النجار” خلال بيان صحفي مشترك للإعلان عن بدء عمليات المسح الشامل للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد، أن المركز استلم عدد من الأجهزة المستخدمة في إجراء اختبارات فيروس كورونا ستساعد في إجراء المسح الطبي بالبلديات، مشيرا إلى أن بلديات عين زارة وأبو سليم وسوق الجمعة ستكون المرحلة الأولى للمسح من فيروس كورونا، موضحا أن المركز سيبدأ في إجراء مسح شامل لفيروس كورونا في ليبيا لمعرفة نسبة انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت “النجار” إلى أن المركز سيعتمد نتائج المسح الشامل كدليل علمي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها الأيام المقبله.