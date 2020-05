خبير ألماني: تركيا تريد قطعة من الكعكة في ليبيا بعد عزلتها في منطقة الشرق المتوسط

قال الخبير الألماني في الشأن التركي توماس زايبرت، إن تركيا تريد قطعة من الكعكة في ليبيا، لكنها لا تملك أي حلفاء في المنطقة سواء في الملف الليبي أو ملف غاز البحر المتوسط.

وأضاف، زايبرت، في تصريحات إعلامية، أن تدخل أنقرة في ليبيا بالأساس هو محاولة لفرض حليف في منطقة المتوسط، لكن اليونان ومصر وقبرص والإمارات وفرنسا اتخذوا موقفا جماعيا قويا ضد أطماع أنقرة، مما جعلها وحيدة في ملفات المنطقة، وفاقم من عزلتها أيضا.

