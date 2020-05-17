سلبية نتائج تحليل 3 عينات بمصراتة

من جانبها أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة يوم أمس، أن المسحات التي تم سحبها وعددها ثلاث مسحات جاءت نتائج تحليلها سالبة.

وأكدت اللجنة في إيجاز لها أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على حالة واحدة غادرت المركز بصحة جيدة ولا تعاني أيا من أعراض فيروس كورونا، كما أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف على حالة واحدة غادرت المركز بصحة جيدة ولا تعاني أعراض كورونا.

وأشارت إلى أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام، ومركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي، لم يستقبلا أي حالات يوم أمس السبت.

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