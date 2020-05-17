ميزانية الرئاسي لمواجهة كورونا.. مبلغ ضخم مجهول المصير

تقرير 218

منذ أن رصد المجلس الرئاسي ميزانية طوارئ قدرها نصف مليار دولار في منتصف مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا، لم تنشر الجهات ذات العلاقة آلية صرف الأموال أو تبين ما تم إنفاقه فعليا منذ نحو شهرين من إعلان المجلس الرئاسي لحالة الطوارئ.

التساؤلات تسللت إلى لجنة الطوارئ التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قالت في تقرير حديث صادر عنها إن المجلس الرئاسي لم يحدد آلية صرف الأموال المخصصة لمجابهة فيروس كورونا معتبرة ذلك خللا في إدارة أعمال المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج.

مراقبون طالبوا المجلس الرئاسي والمؤسسات التابعة له بضرورة الكشف عن آلية صرف الهبات الدولية الممنوحة إلى ليبيا لمواجهة وباء فيروس كورونا التي كان آخرها إعلان السفارة الأمريكية في ليبيا أن بلادها خصصت نحو 12 مليون دولار لدعم البلديات والطبقات الاجتماعية المنضوية تحت خط الفقر خلال فترة الوباء.

وتأتي المطالبة بنشر بيانات الإنفاق بعد رصد عمليات فساد كبيرة في عمل المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية من خلال الأجهزة الرقابية ومن بينها ديوان المحاسبة.

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