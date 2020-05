أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، أنها استدعت منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، وأبلغته باحتجاج الوزارة الرسمي على البيانات الصادرة من البعثة والتي تنسب أعمال القصف والقتل على العاصمة طرابلس للمجهول.

