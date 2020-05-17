المركز الوطني يحدد المستهدفين من المسح الطبي الشامل

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس أمس اجتماعا ضم المكاتب الصحية ببلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبو سليم، وتم خلاله تحديد الفئات المستهدفة من المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز أن الفئات المستهدفة تشمل في المرحلة الأولى مراكز إيواء النازحين والمحال التجارية من مواد غذائية وخضراوات ولحوم، إضافة إلى المخابز ومحطات الوقود، وكذلك إجراء مسوحات مجتمعية للأسر في نطاق البلدية المستهدفة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل تنطلق اليوم في البلديات المذكورة.

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