السلامة الوطنية بطرابلس تستنكر إهمال الرئاسي والداخلية

أعربت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، عن ادانتها واستنكارها لإهمال السلطات المختصة لحضور مراسم جنائز “شهداء الهيئة” أو تقديم التعازي لأسرهم.

وقالت الهيئة في تدوينة نشرها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الفرق العاملة بالمحرقة طرابلس تغادر مقراتها، شهداء هيئة السلامة الوطنية لم ينظر لهم وكأنهم مرتزقه ليسوا ليبيين، وليس لديهم عائلات وأطفال، لم يحضر أي مسئول ولا حتى ضباط الهيئة جنائز شهداء الهيئة، لم ينظر لعائلاتهم، لم ينظر لمصابينا، وتبقى عائلاتهم تعاني مرارة العلاج علي نفقتها الخاصة، منتسبي الهيئة ليس لهم علاج على نفقة الدولة ووزارة الصحة، منتسبي الهيئة خصم مرتباتهم ومحرومين من مستحقاتهم علاوات وترقيات وتسويات وظيفية ومالية، منتسبي الهيئة محرومين من التموين، منتسبي الهيئة تسب امهاتهم وتشتم عائلاتهم بقوة السلاح، منتسبي الهيئة غير محسوبين في البسة ومعدات الحماية، هيئة السلامة الوطنية ليس لها ميزانية لأكثر من 4 سنوات، شهيدين وعدة مصابين فيأقل من شهر والحكومة اعمل نفسك ميت، تهديد وسحب السلاح على منتسبي الهيئة عدة مرات دون أي حل من الرئاسي ووزارة الداخلية”، على حسب تعبيرهم.