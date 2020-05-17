لدعم الوفاق .. تقرير يرصد إرسال مرتزقة أفارقة إلى ليبيا برعاية شركتين قطريتين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بثت قناة العرب مباشر تقريراً مصوراً يؤكد إرسال مرتزقة أفارقة إلى ليبيا برعاية شركتين قطريتين؛ لدعم حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

ونقلت القناة، في تقريرها، عن مصادر تأكيدها توجه مرتزقة أفارقة مرتبطين بشركتين قطريتين إلى ليبيا، خلال شهر مارس الماضي، لفترة وجيزة من أجل دعم هجوم مليشيات الوفاق على الجبهات.

وأوضحت المصادر، بحسب القناة، أن المسلحين الأفارقة اتجهوا إلى ليبيا من أجل عملية ممولة تنفذها شركة عسكرية خاصة، من دون ذكر أي تفاصيل عنها، مؤكدة أن الشركتين مولتا العملية لتزويد مليشيات الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا بطائرات مروحية وأخرى مسيرة وقدرات سيبرانية من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية.

وتلعب تركيا دورا مشبوها في ليبيا، منذ تسع سنوات، حيث اتخذت خطا واضحا بمساندة حلف الناتو في ضرب ليبيا، ما أسفر عن هدم البنية التحتية، وموت الآلاف المدنيين، وترصد مواقع الملاحة الجوية والبحرية، دخول شحنات الأسلحة والذخائر لمليشيات طرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلا عن شحنات المدرعات التي تصل عبر مينائي الخمس ومصراتة.

الدور المشبوه التي تلعبه تركيا في ليبيا لا يختلف عن نظيره القطري، حيث كشف تقرير لقناة مباشر قطر، عن زيادة في عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 إرهابي انضموا إلى تنظيم داعش خلال الفترة الماضية داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من سوريا بتنسيق مالي ولوجستي من المدعو تميم بن حمد، أمير قطر، الذي لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

وأوضح التقرير، أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، في إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من قطر، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية تمتد في طرابلس تحت غطاء سياسي من حكومة الوفاق غير الشرعية، في ظل دعم عسكري ولوجيستي من نظام الحكم في قطر.

يشار إلى أن مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، رصدت بعض الانتهاكات القطرية في ليبيا، ودعمها المستمر للميليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.

وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر بالمذكرة التي أصدرها مؤخرًا، نشرتها وكالة “العين” الإماراتية، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

وتابعت المذكرة، أن قطر مُستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي “القطري-التركي”، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.

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